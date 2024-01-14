الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

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أخبار السعودية.. عقوبة نشر الوثائق وإفشاء المعلومات السرية وأكثر من 5800 فرصة وظيفية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تصل إلى السجن 20 عامًا.. عقوبة نشر الوثائق أو إفشاء المعلومات السرية
حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أي موظف عام أو من في حكمه، بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله.

حيل ماكرة.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بجدة وعسير (فيديو)
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

الغذاء والدواء" تباغت منشأة وتكشف مفاجأة بـ "حلاوة طحينية"
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منتجات غذائية "حلاوة طحينية" تحتوي على عدد من المخالفات في البطاقة التعريفية والتغذوية يتم تصنيعها داخل منشأة غير مرخصة في خميس مشيط.

إطلاق مؤسسة جديدة لمراقبة العمل غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن
بدأت إجراءات إنشاء مؤسسة مرصد العمل غير الربحي الأهلية، باكورة مشاريع رصد العمل غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن.

بشرى.. أكثر من 5800 فرصة وظيفية و24 دورة عن بعد بـ"التدريب التقني"
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح 5872 فرصة وظيفية للجنسين عبر ملتقى التوظيف والتدريب 2024م بالتعاون مع أمانة وغرفة الأحساء على النحو التالي:
 
حشيش وإطلاق نار.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مقيمين بطريقة بشعة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:

هل يؤثر تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج بحساب المواطن؟
قال حساب المواطن، إن تسجيل الزوجة في التأمينات الاجتماعية لا يؤثر على أهلية الزوج. 

توضيح مهم من "الحياة الفطرية" حول تزايد قرود البابون بمناطق المملكة
نظّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم ورشة عمل تحت عنوان "برنامج تقييم الأضرار والمعالجات المتكاملة والمستدامة لتزايد أعداد قرود البابون".

بـ 4 مئوية.. القريات وطريف تسجّلان اليوم أدنى درجة حرارة في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

من ضيوف خادم الحرمين للعمرة.. الدراسة في قسم الأديان تقود تايوانية إلى الإسلام
 قادت الدراسة في قسم الأديان، من دخول التايوانية، صفية ليون، إلى الإسلام، وذلك أثناء قراءتها للكتب والمؤلفات التي تحكي عن "الإسلام" وسماحته حتى أشهرت إسلامها عام 2007م.

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حيل ماكرة.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بجدة وعسير (فيديو)

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