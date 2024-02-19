أخبار السعودية.. صرف مكافآت الطلاب في هذا الموعد وفرص وظيفية بهيئة الإحصاء

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المملكة تتصدر المشهد الرقمي العالمي.. نجاح متميز بالخدمات الحكومية الإلكترونية
حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام (2023م) الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
احتفاءً بـ يوم التأسيس.. صرف مكافآت طلاب جامعتي الملك سعود والقصيم في هذا الموعد
أعلنت جامعتا الملك سعود والقصيم، عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب والطالبات ليكون يوم الأربعاء 21 من فبراير، بمناسبة يوم التأسيس.
بشرى للخريجين.. "الإحصاء" تفتح باب التوظيف في كافة مناطق المملكة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن فتح باب التوظيف في وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة، بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:
ضبط زيوت سيارات مغشوشة في الباحة ومنع وصولها للمستهلكين
قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بضبط زيوت سيارات مغشوشة ومجهولة المصدر في منطقة الباحة، يتم إعادة تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.
مقطع لم تره من قبل.. شاهد قوة الأمطار المتساقطة على الصمان
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، من أجواء باردة مع انخفاض درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة.
"الجوازات" توضح طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل
أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا بشأن طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل.
السلامة: هذه أبرز الانتهاكات في الملكية الفكرية بالمملكة
تتعلق الملكية الفكرية بالبراءات، وحق المؤلف، والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراعهم أو فائدة مالية نظيرها.