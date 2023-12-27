أخبار السعودية..صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر وتنبيه لمستفيدي إعانة البحث عن عمل

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اليوم صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر (رابط الاستعلام عن الراتب)
من المقرر إيداع رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم اليوم الأربعاء.
طريقة ورابط الاستعلام عن الراتب في القطاع الحكومي والخاص عبر منصة اعتماد
"اعتماد" هي منصة إلكترونية تتبع وزارة المالية، وتتيح للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الاستعلام عن رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
راتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية تطرح وظائف متنوعة لحملة الابتدائية فأعلى
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل؛ لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية، وينبع الصناعية، وجيزان، ورأس الخير، على النحو التالي:
تنبيه من صندوق تنمية الموارد البشرية لمستفيدي إعانة البحث عن عمل
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية، مستفيدي برنامج إعانة البحث عن عمل إلى ضرورة الالتزام بضوابط البرنامج.
إغلاق 1400 منشأة تجارية وصحية في جدة و54 ألف مخالفة.. ماذا فعلت هذه المنشآت؟
قامت أمانة محافظة جدة، خلال الربع الثاني بأكثر من 60 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.
تحذير من أمطار غزيرة وأتربة وسيول على الرياض و10 مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
بالإنفوجراف.. خطوط سير وأسعار تذاكر حافلات الرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اكتمال الشبكة الرئيسة لحافلات الرياض، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في العاصمة.
شركة طيران الرياض تعلن عن 46 وظيفة شاغرة
أعلنت شركة طيران الرياض (Riyadh Air) (الناقل الوطني الجديد التابع إلي صندوق الاستثمارات العامة) عن توفر 46 وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
ينتهي قريبًا.. استمرار التقديم على وظائف الحرس الوطني لحملة البكالوريوس فأعلى
كشفت وزارة الحرس الوطني عن استمرار التقديم على عدد من الوظائف كانت قد أعلنت عنها قل أيام، بالمراتب السادسة، السابعة، الثامنة"، عن طريق التعاقد أو النقل أو النقل بترقية بالمسميات التالية: