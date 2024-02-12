أخبار السعودية.. شرط الحصول على منحة الزواج من التأمينات والموجة القطبية في رمضان

تقدم
صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم
الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اليوم.. بدء التسجيل للطالبات في اختبارات التحصيل الدراسي الورقي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطالبات اليوم الاثنين 12 من فبراير، من خلال موقع المركز الوطني للقياس..
شرط الحصول على منحة الزواج من التأمينات
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شرط حصول وريثة المشترك المتوفى على منحة الزواج.
أمين "الرياض": منصة الرقابة الذكية بالمدينة ترصد المخالفات بدون مراقبين ميدانيين
أعلن الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، أن منصة الرقابة الذكية في المدينة تباشر رصد المخالفات بدون مراقبين ميدانيين.
المعروف لا يضيع.. تبرعت بكليتها لشقيقتها ومتبرع يُنقذ حياة ابنتها مريضة الكبد!
لم يكن يدور في خلد المتبرّعة نجلاء السديري، أو يجول في خاطرها أن تعيش تجربتين مختلفتين؛ تجربة تبرّع لأقرب الناس إليها، وتجربة انتظار متبرّع لفلذة كبدها.. تجربتان أثرتا كثيرًا في حياتها وقلبتاها رأسًا على عقب.
التجارة تحذر من مواقع وأشخاص وهمية ينتحلون صفتها للاحتيال على المواطنين
حذرت وزارة التجارة من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة، مستغلين محركات البحث ويدعون من خلالها استقبال بلاغات المستهلكين.
رئيس "سدايا": نجحنا في تقليص المسافات والازدحام بحج 1444 إلى 9%
أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عبدالله بن شرف الغامدي، على أنه قد تم تقليص المسافات وتخفيف الازدحام في موسم حج 1444 إلى 9%.
طريقة تقديم اعتراض على نتيجة أهلية المستفيد الرئيس في حساب المواطن الدفعة 75
أتاح حساب المواطن للمسجلين في برنامج الدعم، تقديم اعتراض على نتائج أهلية الدفعة 75 - لشهر فبراير التي تم إيداعها أمس في حسابات المستفيدين.
تنبيه من "الأرصاد" بخصوص طقس شهر رمضان والموجة القطبية الباردة
أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، توقعاته بشأن أحوال الطقس والموجة القطبية الباردة في رمضان.
بخطة محكمة.. الأمن يُحبط تهريب كميات من المخدرات بعده مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
براتب 13.500 ريال.. رابط وطريقة التقديم على وظائف هيئة تطوير مكة
كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن استمرار التقديم على وظائف إدارية لذوي الخبرة، برواتب تصل لـ 13.500 ريال.