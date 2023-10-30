أخبار السعودية.. شرط إيداع حساب المواطن وإنذار أحمر بهذه المناطق

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين
اشترط حساب المواطن، تنشيط الحساب البنكي لإيداع الدعم المستحق في حسابات المستفيدين.
هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني
لم تتوقف التساؤلات حول التراجع عن شرط مرور عامين على الطلاق لاستفادة المطلقة من الدعم السكني، في أعقاب الإعلان عن ذلك قبل أسابيع.
إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة وينبه مغامري الأودية
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشرة مساءً.
منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو أهالي هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها مكة المكرمة، وعدد من المناطق.
مشاهد مذهلة.. تصوير جوي لسيول جنوب حائل
استمرارًا للحالة المطرية على أجواء المملكة، جرت السيول المتدفقة وملأت الأودية والشعاب وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
استشاري: تطبيق "التأمين الوطني" سيُنفذ على هذه الجهات أولاً (فيديو)
أعلن استشاري التأمين، سليمان بن معيوف، أن التأمين الوطني سيقتصر في بداية تطبيقه على شبكة المستشفيات الحكومية.
الشؤون الإسلامية تقدم هذه الخدمات لزوار جبل الرحمة
قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، حزمة من الخدمات الدعوية والإرشادية لزوار جبل الرحمة بمشعر عرفات.
خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إمكانية تعديل مواعد الاختبار الرقمي في قياس لاختبار الرخصة المهنية، حيث يمكن تعديل الموعد بسهولة إلكترونيًا عبر موقع مركز قياس.
سكن ورواتب وتأمينات.. تعرف على برامج "أرامكو" للتدريب الجامعي والمهني
أعلنت شركة أرامكو، عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني لعام 2024م، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: