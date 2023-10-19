الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. سر ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة و4 فئات لتذاكر حافلات الرياض

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"الربيعة" يلتقي بمفوض "الأونروا" لمناقشة دعم الفلسطينيين
التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.

ارتفاع في أسعار العقارات بالمملكة.. و"الإحصاء" تكشف السبب
سجلت أسعار العقارات بالمملكة، ارتفاعًا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

3 طرق للحصول عليها.. تعرف على أسعار تذاكر حافلات الرياض
توفر حافلات الرياض، خيارات متعددة لشراء التذاكر، والتي تتضمن أسعارًا مختلفة.

مطالب بإلزامية الدراسة في مرحلة رياض الأطفال.. هل تستجيب "التعليم"؟
أولت وزارة التعليم، اهتمامًا كبيرًا بتطوير رياض الأطفال، والتوسع بخدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل تهمك.. فتح باب التجنيد الموحد بوزارة الدفاع وأفرعها
أعلنت وزارة الدفاع، الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:

"موديز" تتوقع نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 3.2% في هذه السنوات
توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 3.2% خلال الفترة 2023-2026 مع إسهام القطاع غير النقطي بمتوسط 3.5% من النمو الاقتصادي في الفترة ذاتها.

وزارة الصناعة تعلن أسماء أعلى 10 مصانع في تقييم سيري
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلى 10 مصانع متقدمة في تقييم سيري (SIRI) المدقق، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ضمن برنامج مصانع المستقبل.

39 في مكة والأحساء.. درجات الحرارة المسجلة اليوم
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

بدء أكبر رحلة سنوية لاكتشاف المواهب في مدارس المملكة
دشنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وشركاؤها، وزارة التعليم، و«هيئة تقويم التعليم»، ممثلة في مركز «قياس»، البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14.

إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأمنية
تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات في التمرين التعبوي المشترك لـ 5 قطاعات قوى الأمن الداخلي «تمرين وطن 93».

هل يؤثر "تمهير" على استحقاق الضمان المطور؟.. رد من "الموارد"
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاستفادة من برنامج "تمهير" لا يؤثر على أهلية الضمان المطور.

تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص أهلية دفعة نوفمبر
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص أهلية الدفعة 72- لشهر نوفمبر، وذلك ردًا على تساؤل حول موعد صدورها.

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