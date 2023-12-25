الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. رواتب ديسمبر والتأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

48 ساعة على بدء صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر
يتبقى يومان فقط على إيداع رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم.

مدتها 9 أيام .. ثاني إجازة مطولة للطلاب والكوادر التعليمية
يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بالمراحل الدراسية الثلاث بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بعد 10 أيام بثاني إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، وهي إجازة منتصف الفصل الثاني.

3 أهداف من إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي عن الهدف من إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة ابتداءً من فبراير المقبل..

تحذير من أمطار وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار مصحوبة برياح وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال.. عقوبة التعدي على المرافق العامة
يطبق نظام حماية المرافق العامة  على المرافق العامة التالية: المياه، والمجاري، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة، والسكك الحديدية، والمرافق الأخرى.

وظائف متنوعة للعمل في مختلف التخصصات
أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر 40 وظيفة إدارية وفنية وهندسية لحملة "الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير"، وذلك حسب المسميات والتخصصات التالية:

لهؤلاء الخريجين.. فتح باب التوظيف في "تحكم" المشغلة لنظام ساهر
أعلنت شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات" عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

منصة متخصصة لربط المنشآت العائلية بمزودي الخدمات
بهدف دعم استدامة المنشآت العائلية في منطقة مكة وتنميتها، نظم المركز الوطني للمنشآت العائلية، ورشة بعنوان "التحول المؤسسي للمنشآت العائلية ـ دور الميثاق العائلي".

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عاجل.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار على الرياض و9 مناطق حتى السبت القادم

تحذير من أمطار وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

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