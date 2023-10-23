الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. رخص المركبات وفق استهلاك الوقود واستحقاق حساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

10 معلومات عن المقابل المادي لإصدار وتجديد رخص المركبات بحسب استهلاك الوقود

اعتبارًا من أمس الأحد، بدأ تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.

بعد تعديل الحاسبة التقديرية.. كيف تعرف استحقاقك في حساب المواطن؟
كشف حساب المواطن عن إجراء تحديث على الحاسبة التقديرية التي يتم استخدامها من قبل المستفيدين؛ لمعرفة حجم استحقاقهم من برنامج الدعم.

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

هل الرياض يشملها القسط الميسر؟.. رد من سكني
كشف برنامج سكني عن المشاريع المشمولة ببرنامج القسط الميسر، والذي يعمل على تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.

وزير الاستثمار للشركات الأوروبية: لدينا البني التحتية الأكثر تطورًا في المنطقة
أكد وزير الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 80 مليار دولار.

بالهجري أم الميلادي.. كيف يتم احتساب سن التقاعد؟
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كيفية احتساب سن التقاعد.

تحذير.. عدم الرد على اتصالات "الباحث" يعرضك لإيقاف معاش الضمان
أكد الضمان الاجتماعي أنه يتم التواصل من قبل الباحث الاجتماعي على الرقم المسجل في المنصة، وعدم الرد على اتصالاته يعرض المستفيد لإيقاف المعاش بسبب عدم التجاوب.

"القصيم الصحي" يحدد الفئات الأكثر حاجة لتطعيم الأنفلونزا الموسمية
حدد تجمع القصيم الصحي، الفئات الأكثر حاجة لتطعيم "الأنفلونزا الموسمية"، وأكد على أن هناك 6 فئات تحتاج إلى اللقاح بصورة ملحة أكثر من غيرهم.

المملكة تستحوذ على نصف مشاريع الترسية في دول الخليج
ارتفعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86%، خلال الربع الثالث من العام 2023.

الشروط والأهداف.. الإعلان عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني
أعلنت الشركة الحكومية للمدفوعات، عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني لعام 2024، كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركة وإيمانًا منها بأهمية دعم وتطوير الكوادر الشبابية وتمكينهم من التدريب على رأس العمل، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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