أخبار السعودية.. دعم حساب المواطن للمبتعث والطالب الجامعي وتعويضات للمسافرين

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
إعلان نتائج القبول النهائية لدورة الضباط الجامعيين عبر "أبشر"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (53) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1445.
تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على معظم مناطق المملكة.
مشاهد جوية.. مياه الأمطار والسيول تغطي شرق طريف بالحدود الشمالية
بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، جرت السيول مكونة أنهار وبحيرات نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
ارتكب هذا الأمر.. جوازات مطار أبها الدولي تُوقف أحد المسافرين
أعلنت جوازات مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب المملكة، أنها أوقفت مسافرًا من الجنسية الأفغانية.
326 شاحنة و20 سيارة إسعاف مساعدات سعودية لتخفيف معاناة الفلسطينيين
أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبد الله الربيعة: أن المساعدات في العريش ورفح بجمهورية مصر العريية في طريقها إلى قطاع غزة تزيد عن 326 شاحنة و20 سيارة إسعاف.
أمانة جدة تعلن إغلاق طريق المدينة.. وهذه خريطة البدائل
أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع مرور جدة عن أغلاق طريق المدينة المنورة، الجزء الواقع ما بين شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وشارع صاري وعمل تحويلات مرورية مؤقتا.
مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس تعليم تبوك
أعلنت إدارة التعليم بمنطقة تبوك، بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم للمبتعث والطالب الجامعي
كشف حساب المواطن عن الشروط الخاصة بمنح الدعم للمبتعث والطالب الجامعي.
تعرّف على حالات التعويض في لائحة حماية حقوق المسافرين بالمملكة
كشفت هيئة الطيران المدني بالسعودية عن التعويضات في لائحة حماية حقوق المسافرين التي بدأ سريانها منذ الإثنين الماضي، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
الخطوات والشروط.. كيفية استخراج جواز سفر للأطفال
كشفت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية، عن شروط استخراج جواز السفر داخل المملكة.
خطوة بخطوة.. شروط نقل كفالة سائق خاص
تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نقل كفالة سائق خاص، سواء من فرد إلى فرد أو من فرد إلى مؤسسة.
"الخارجية" تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية للعمل في سفارة المملكة في دكا وقنصلية المملكة في فرانكفورت.