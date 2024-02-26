أخبار السعودية.. خدمات الجيل الخامس تغطي 97 محافظة ووظائف للخريجين في أرامكو

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الخارجية: المملكة تدعم الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وزير "البلدية والإسكان" يعتمد تراخيص أعمال حفر الطرق السريعة والشوارع
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، لائحة تراخيص الحفريات، التي تهدف إلى تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار تراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني في مدن ومحافظات المملكة، وذلك من خلال خدمة "نسِّق" التي تتيح للجهة الطالبة للترخيص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تراخيص الحفر عبر منصة بلدي.
"الصحة" تعلن عن مواعيد العمل والإجازات في رمضان وعيد الفطر
حددت وزارة الصحة، مواعيد العمل والإجازات في المستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. منبهةً على ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة.
"العدل": تحويل بطاقة المحامي إلى رقمية
أعلنت وزارة العدل، عن تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات.
جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
التحول الوطني: إيصال خدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة في المملكة
أعلن برنامج التحول الوطني، اليوم الاثنين، أنه تم إيصال خدمات الجيل الخامس إلى 97 محافظة في المملكة.
تشهير وتغريم بمالك محطة وقود بعد قيامه بمخالفة فادحة
شهّرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
سارع بالتقديم.. أرامكو تفتح باب التوظيف للخريجين في مختلف التخصصات
أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير، وهي إحدى شركات أرامكو عن توفر وظائف شاغرة لحملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس"..