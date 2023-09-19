أخبار السعودية.. حملة ضد التنمر بالمدراس ورئيس "أرامكو" يحذر ولائحة تنفيذية جديدة لجباية الزكاة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
دور أولياء الأمور والطلاب.. الصحة تطلق حملة ضد التنمر داخل المدراس
أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للحد من التنمر في المدارس؛ بهدف تعزيز الصحة النفسية لدى الطلاب بجميع المراحل والحد من ظاهرة التنمر.
رئيس "أرامكو" يحذر من الآثار الاقتصادية المدمرة للتحول السريع للطاقة
دعا المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، لاتخاذ إجراءات من أجل تفادي أزمة طاقة أكثر خطورة، وتجنّب حدوث فجوة فيما يتعلق بتحوّلات الطاقة بين شمال وجنوب العالم.
وصول الطائرة الإغاثية الـ 4 إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات
وصلت طائرة المملكة الإغاثية الرابعة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وذلك بعدما غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
تعرف على التفاصيل.. طرح مشروع لائحة تنفيذية جديدة لجباية الزكاة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح مشروع "اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة" على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع الجديد الهادف إلى تسهيل صياغة المواد.
توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص معايير صرف واستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.
في 6 أشهر فقط .. تعرف على أرباح فروع متاجر التجزئة الكبرى
سجلت كبرى متاجر البيع بالتجزئة نموا في إيراد الفرع الواحد بلغت ما بين 3 و17 في المائة خلال ستة أشهر من العام الجاري، لتبلغ قيمة الإيراد بين 11 و33 مليون ريال للفرع.
خدمة جديدة للتحقق من مؤهلات العمالة الوافدة في سوق العمل
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج "الاعتماد المهني" خدمة "التحقق المهني" بالتعاون مع وزارة الخارجية.
منها جدة.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من رياح شديدة على محافظات منطقة مكة
نبه المركز الوطني للأرصاد, في تقرير له، اليوم الثلاثاء، من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين 40 - 49 كم/ساعة على بعض محافظات منطقتي مكة والمدينة.