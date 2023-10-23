أخبار السعودية.. حادث مفجع يودي بحياة 3 مؤذنين وتأثير إعصار "تيج" على المملكة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن "بدو" ونفخر بذلك (فيديو)
أعرب وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عن فخره واعتزازه بجذوره العربية، وكونه بدويًا ولازال، وفق قوله.
حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"
في حدث مروع، وتصادم بين مركبتين لقي ثلاثة مواطنين؛ مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات بالغة.
بيان من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة
كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر تطورات الحالة المدارية "تيج" في بحر العرب.
الموعد والمناطق.. حالة مطرية متوقعة على أجواء المملكة
مع بداية الوسم، تحل بشائر الأمطار بتوقعات خبراء الأرصاد لحالة مطرية على أجواء المملكة لعدة أيام.
إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وزير الاستثمار: 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي
أكد وزير الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 80 مليار دولار.
"تداول" تطرح وظائف براتب 14 ألف ريال
أعلنت شركة السوق المالية "تداول" عن برنامج تطوير الخريجين "GDP" للعام "2024م".
خلال 15 عامًا.. ارتفاع أسعار العقارات في جدة بـ 581%
سجلت أسعار العقار في جدة، ارتفاعًا خلال 15 عامًا بنسبة تصل إلى نحو 581%، وفقًا للبيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.
حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين
كشف حساب المواطن عن أسباب التغير في قيمة الدعم للمستفيدين بدءًا من الدفعة 71- شهر أكتوبر.
تنبيه من "سكني" حول التنازل عن المنتجات بين الأقارب
رفض برنامج سكني قبول التنازل عن منتجاته بين الأقارب، وأكد على أن المتاح التنازل بين الزوجين فقط.