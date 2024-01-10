أخبار السعودية.. ثروات المملكة المعدنية ترتفع إلى 2.5 تريليون دولار وتفاصيل دفعة حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المملكة تعلن عن ارتفاع قيمة ثرواتها المعدنية من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن تقديرات المملكة لقدراتها المعدنية غير المستكشفة ارتفعت من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، أي ارتفاع بنسبة 90%.
تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن
كشف "حساب المواطن" عن تفاصيل الدفعة الـ74 – لشهر يناير، التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.
أكثر من 614 مليار ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين
سجّلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" نحو 510 ملايين ريال في مستهل الشهر الثالث على انطلاقها.
"الصناعة" تعلن أسماء الفائزين برخص الكشف عن المعادن في 3 مواقع
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن في مواقع بئر عمق وجبل الصهابية وأم حديد.
"الزكاة" تعلن الحالات المستثناه من ضريبة التصرفات العقارية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الحالات المستثناه من ضريبة التصرفات العقارية، وأكدت الهيئة عبر صفحتها الرسمية في "إكس" على وجود 6 حالات مستثناه.
كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن كيفية احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين.
خدمة إلكترونية جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن خطوات اطلاع مديري المدارس على نتيجة التقويم عبر "منصة تميز الرقمية" للتقويم والاعتماد المدرسي.
تعرف على كيفية الاستفادة من المنتجات الادخارية لدى البنوك
طرح البنك المركزي "ساما"، مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين.
أفضل أداء منذ 12 شهرا .. الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية تقفز 10.88%
حققت الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية المختارة مع MSCI، أفضل أداء منذ أكثر من 12 شهرا، وذلك بنهاية 2023، بحسب "الاقتصادية".