أخبار السعودية.. تعاقدات الجمعيات الخيرية بالخارج واختبار القدرات العامة ومعاش العجز غير المهني

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
شرط السماح للجمعيات الخيرية بالتعاقد مع الدول والمؤسسات العالمية
منع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الجمعيات والمؤسسات الأهلية من التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.
اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة (الخطوات والمواعيد)
يخضع لاختبارات القدرات العامة التحريري خريجو المرحلة الثانوية في جميع المسارات، والراغبون في مواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار.
كيف تحصل على معاش العجز غير المهني؟ التأمينات تجيب
أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن العجز غير المهني هو العجز الناشئ بسبب مرض أو حادث لا يدخل تحت وصف إصابة العمل، وتقدره اللجان الطبية المختصة.
30 ألف ريال مكافأة.. الإعلان عن فرص توظيف بدوام كامل وجوائز مالية
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية عن مسابقة لتأهيل وتوظيف طلاب وطالبات الجامعات لإظهار طاقتهم الإبداعية، والاستفادة منها في ابتكار الحلول للملاحة الجوية وذلك على الشروط والتفاصيل التالية:
سجل الآن.. مركز قياس يُعلن عن توفر وظائف شاغرة
أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في عدة تخصصات بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
أعلاها 47.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
رائع.. شاهد مرور قطار الحرمين تزامنًا مع أمطار وادي الفرع
مع استمرار الحالة المطرية الغزيرة المصحوبة برياح وسيول وحبات البرد، تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لأجواء متقلبة وطقس غير مستقر.
92 ألف شجرة يُغيّرون لون "قرطبة الرياض" للأخضر
يعد برنامج “الرياض الخضراء ” أحد أكبر مشاريع التشجير الحضري طموحًا في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، ويدخل حي قرطبة البرنامج كخامس الأحياء السكنية المشمولة.