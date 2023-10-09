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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي وشروط الحد المانع من دعم حساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تحذير من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين
دعت سفارة المملكة في أستراليا، المواطنين المتواجدين على أراضيها، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة نظرًا للأحوال الجوية.

توضيح مهم لـ"الموارد البشرية" بشأن تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن تسجيل الراتب الأساسي والإجمالي في الضمان الاجتماعي.

100 شركة وطنية في معرض "صُنع في السعودية" الاثنين القادم
تستضيف الرياض في الفترة من 16 - 19 أكتوبر الحالي النسخة الثانية من معرض "صُنع في السعودية" تحت شعار "الصنعة سعودية".

ما شروط الحد المانع من الدعم؟ "حساب المواطن" يجيب
تجاوب برنامج "حساب المواطن" مع المئات من أسئلة المستفيدين، خاصة بعد التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل.

أنت ممنوع من دخول أمانة العاصمة المقدسة ما لم تقم بهذا الأمر
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنه من منطلق حرصها على تقديم خدماتها بشكل متميز، فإنها تود أن يعلم الجميع بأنه اعتبارًا من يوم الاثنين 1/ 4/ 1445هـ الموافق 16/ 10 / 2023م، لن يتم السماح للمراجعين بدخول مبنى الأمانة وكافة إداراتها.

تأهيل قيادات شابة لتعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة
أعلن مشروع سلام للتواصل الحضاري عن إطلاق النسخة السادسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين.

أعلاها 45.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر.. ماذا يحدث؟
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

"سهلناها" لخدمة شاغلي الوظائف التعليمية في المنطقة الشرقية
دشَّن الدكتور سامي العتيبي، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، خدمة الواتساب التفاعلي المبتكرة "سهلناها".

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10:17 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

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