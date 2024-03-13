أخبار السعودية.. بشرى سارة للموظفين وأغرب جريمة شهدتها المملكة

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
جريمة بشعة بالمملكة.. يتخلص من زوجته ويدفنها بالبيت ويتزوج أختها بنفس غرفتها!
كشف المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، عن تفاصيل واحدة من أغرب الجرائم التي شهدتها المملكة، كانت ضحيتها زوجة رجل تخلص منها ودفنها في منزل الزوجية، ثم تزوج شقيقتها، إلى أن اكتشفت الجريمة بعد مرور 38 عامًا.
بشرى سارة من الموارد البشرية بخصوص النقل الوظيفي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، والتي تشمل النقل المباشر، ونقل مباشرة بترقية، ونقل بالإعلان، ونقل بالإعلان بترقية.
أمطار رعدية وبرد على مكة و6 مناطق ورياح نشطة بعموم المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
مشاهد مذهلة لتدفق أطول الشلالات في المملكة بعقبة شعار
وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات مذهلة لتدفق أطول الشلالات في المملكة بعقبة شعار شمال غرب أبها بمنطقة عسير.
إتاحة حجز باقات الحج لهذه الدول ابتداء من اليوم
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم ابتداءً من اليوم؛ إتاحة حجز باقات الحج للدول التي تخدمها منصة نسك حج.
2 مليون لتر من مواد التطهير والتعقيم لمرافق المسجد النبوي خلال رمضان
قال وكيل إدارة الخدمات بالمسجد النبوي، عبد الله فدا، إنه يتم استخدام 2 مليون لتر من مواد التطهير والتعقيم لمرافق المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.
تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس وادي الدواسر
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة وادي الدواسر، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع المدارس التابعة لها على خلفية التحذير من حالة الطقس.
شرطة تبوك توضح حقيقة مقطع الاعتداء على أحد الأشخاص
أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص على الأرض وادعاء تعرضه لاعتداء، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة تبوك الواقعة في حينه.
توجيه من سكني بشأن الحد المانع للدخل الذي يعيق الحصول على الدعم؟
تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الحد المانع للدخل الذي يمنع من الحصول على الدعم السكني.
رواتب وبدلات وتأمين.. "سابك" تطرح وظائف للخريجين في مختلف المجالات
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.