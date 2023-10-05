الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. بشرى حول رواتب معلمي القطاع الخاص وحساب المواطن يرد على البنوك بهذا الإجراء

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

قبل صرف دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يرد على البنوك بإجراء حازم
قال حساب المواطن، إنه لا يجوز للبنوك الحجز على الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين.

بشرى من وزير التعليم حول رواتب معلمي القطاع الخاص
أكد وزير التعليم، على أن وزارة الموارد البشرية حريصة على معالجة ضعف رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص.

ننشر نص رسالة "البنيان" إلى المعلمين
وجه وزير التعليم، يوسف البنيان، رسالة إلى المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي، الذي يوافق اليوم الخميس.

المحلي يكسب.. تفاوت أسعار القهوة في أسواق المملكة
تشهد أسواق المملكة تفاوتا في أسعار القهوة بأنواعها (أمريكانو - كابتشينو - لاتيه) بين محال القهوة المحلية، والمحال العالمية الموجودة في المملكة.

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة لـ 10 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

المخترع الصغير.. طفل في الأحساء يستخدم "الريموت" بطريقة مبتكرة (فيديو)
ابتكر طفل سعودي مبدع عددًا من الاختراعات؛ أبرزها أنه يتيح إمكانية الاستفادة من جهاز التحكم "الريموت" في التحكم في جميع الأجهزة.

بث مباشر.. بدء المرحلة الـ 2 من عملية فصل التوأم التنزاني بالرياض
بدأت المرحلة الثانية من عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" في الرياض.

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