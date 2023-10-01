أخبار السعودية.. انخفاض أسعار العقارات وغياب الطلاب و بيانات حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
المملكة تُدين محاولة الاعتداء الإرهابي على الداخلية التركية
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة عددٍ من عناصر الأمن التركي.
تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول
أعلنت وزار التعليم أن الطالب المتغيب بدون عذر لا يُعاد له الاختبارات القصيرة، ولا يُمنح درجات تعويضية في المشاركة والتفاعل.
بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج
أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ.
بشرى.. انخفاض أسعار العقارات لهذا السبب
كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن أسعار المشاريع السكنية لا سيما مشاريع الشركة الوطنية للإسكان، تتسم بانخفاض أسعارها وجاذبيتها مقارنة بالأسعار الجارية في السوق العقارية.
تنويه من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات الاسم في الأحوال المدنية
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص بتغيير بيانات الاسم في الأحوال المدنية.
بعد انقطاع 70 سنة.. ينابيع الرحمة تتفجر من "عين الملاقي" جنوب المدينة (فيديو)
بعد انقطاع 70 سنة، تفجرت ينابيع الرحمة من "عين الملاقي" في محافظة وادي الفرع جنوب منطقة جنوب المدينة المنورة.
إنذار لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وصواعق رعدية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
اليوم العالمي للقهوة.. المملكة من أكثر دول العالم استهلاكا للبن
يحتفي دول العالم باليوم العالمي للقهوة اليوم 1 أكتوبر، حيث كان أول تاريخ رسمي لهذا اليوم وافقت عليه المنظمة العالمية للقهوة هو 1 أكتوبر عام 2015.