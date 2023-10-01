الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. انخفاض أسعار العقارات وغياب الطلاب و بيانات حساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:

المملكة تُدين محاولة الاعتداء الإرهابي على الداخلية التركيةاضافة اعلان
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة عددٍ من عناصر الأمن التركي.

تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول
أعلنت وزار التعليم أن الطالب المتغيب بدون عذر لا يُعاد له الاختبارات القصيرة، ولا يُمنح درجات تعويضية في المشاركة والتفاعل.

بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج
أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ.

بشرى.. انخفاض أسعار العقارات لهذا السبب
كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن أسعار المشاريع السكنية لا سيما مشاريع الشركة الوطنية للإسكان، تتسم بانخفاض أسعارها وجاذبيتها مقارنة بالأسعار الجارية في السوق العقارية.

تنويه من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات الاسم في الأحوال المدنية
أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص بتغيير بيانات الاسم في الأحوال المدنية.

بعد انقطاع 70 سنة.. ينابيع الرحمة تتفجر من "عين الملاقي" جنوب المدينة (فيديو)
بعد انقطاع 70 سنة، تفجرت ينابيع الرحمة من "عين الملاقي" في محافظة وادي الفرع جنوب منطقة جنوب المدينة المنورة.

إنذار لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وصواعق رعدية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

اليوم العالمي للقهوة.. المملكة من أكثر دول العالم استهلاكا للبن
يحتفي دول العالم باليوم العالمي للقهوة اليوم 1 أكتوبر، حيث كان أول تاريخ رسمي لهذا اليوم وافقت عليه المنظمة العالمية للقهوة هو 1 أكتوبر عام 2015.

اقرأ أيضا

البنك المركزي السعودي 3
5:21 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

طرح مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات عبر منصة استطلاع

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني 11
4:54 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني بالمملكة

قف67567
4:46 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

شاهد.. قوة بردية مع عصف مطري على العيص بالمدينة

الصناعة
4:39 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

"الصناعة" تصدر 136 ترخصيا صناعيا خلال شهر

اقرأ أيضا

بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج

هجوم مباغت.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات في هذه المناطق

تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول

تنويه من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات الاسم في الأحوال المدنية

بشرى.. انخفاض أسعار العقارات لهذا السبب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العالم في أسبوع - صغيرة 7:04 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" وحقيقة قرض بـ 200 ألف ريال للمتقاعدين

ح099 10:11 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد صرف إعانة التأهيل الشامل ودعم سكني لهؤلاء

أهم 10 9:09 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تكدس الطلاب بمدارس الطائف وفاتورة سداد الضريبة من يتحملها؟

أخبار السعودية 4:29 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

اقرأ أيضا

اسكان الحجاج
2:46 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج

1300881-2071592147
2:24 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

"تليجرام واعتدال" يحذفان 10 ملايين محتوى ويغلقان 20 ألف قناة متطرفة

أخبار السعودية
2:23 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع معاشات التأمينات وتأخر وثيقة التأمين على المركبات

وزارة الخارجية السعودية 2
1:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

المملكة تُدين محاولة الاعتداء الإرهابي على الداخلية التركية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. انخفاض أسعار العقارات وغياب الطلاب و بيانات حساب المواطن

01f01d3e-0995-4ad7-bb57-723482f98ce1
4:37 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

إحراق نُسخة من المصحف في السويد.. بيان عربي عاجل

اهغغغ88غ
3:18 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول

أخبار السعودية
2:23 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع معاشات التأمينات وتأخر وثيقة التأمين على المركبات

حساب المواطن
1:44 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

النيابة 1
1:27 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

عاجل.. إيقاف تنظيم إجرامي يضم رجال أعمال احتالوا على مواطن بـ23 مليون ريال