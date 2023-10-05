الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. الرخصة المهنية والعلاوة السنوية وعشرات الوظائف

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)

"هل هناك ارتباط بين الرخصة المهنية والعلاوة السنوية؟"، سؤال أجاب عليه وزير التعليم يوسف البنيان خلال مؤتمر صحفي أمس. 

"مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الخميس، أن إدارة مدني محافظة الطائف، تباشر إخماد حريق هائل.

خطوة مهمة من النيابة العامة لمكافحة الاحتيال المالي
شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثامن والعشرين لرابطة المدعين العموم الدولية (IAP) المقام في العاصمة البريطانية لندن، من خلال ورقة عمل تناولت فيها الإستراتيجيات والتدابير التي تتبعها المملكة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي.

"الزكاة" تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارات سبتمبر
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أكتوبر الجاري.

موديز: استمرار الدعم القوي للنشاط غير النفطي لاقتصاد المملكة
توقع تقرير وكالة موديز حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024، أن تظل مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قوية خلال العام الجاري.

سجل مولودك الجديد وأنت في منزلك بهذه الطريقة
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إمكانية تسجيلك المولود وطلب إصدار سجل الأسرة  وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

خبير طقس يكشف عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام
كشف خبير الطقس ونائب رئيس جمعية المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام.

خدمة جديدة لرجال الأعمال.. تمكين القطاع الخاص من متابعة مطالباته المالية
أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، خدمة «تقارير اعتماد» للقطاع الخاص، والتي تتيح متابعة الطلبات المالية بكافة تفاصيلها على منصة "اعتماد".

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 1560وظيفة في كافة التخصصات
أعلنت شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات" عن طرح 1560وظيفة للرجال والنساء بمسمى "ممثل خدمة العملاء - كول سنتر".

سكني وتجاري.. أمانة مكة تُحدد متطلبات إصدار رخص البناء
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنها تعمل على تطوير نظام إصدار رخص البناء وتسهيل إجراءاته، والعمل على إيجاد أفضل الطرق والحلول المتطورة والإلكترونية، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخص وضمان وصولها للمواطن بأيسر الطرق.

الآن.. مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات لكل الخريجين
أعلنت مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل

سجل مولودك الجديد وأنت في منزلك بهذه الطريقة

كيف تستخرج تصريح تقديم الخدمات المنزلية من منصة "بلدي"؟

خدمة جديدة لرجال الأعمال.. تمكين القطاع الخاص من متابعة مطالباته المالية

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