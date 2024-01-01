أخبار السعودية.. إيداع معاش التضامن والتأمينات اليوم ووظائف شاغرة في الخطوط السعودية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
إيداع المعاشات لمستفيدي التأمينات اليوم
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف المعاشات لشهر ديسمبر، اليوم الاثنين، لعملاء نظام التأمينات.
إيداع الضمان الاجتماعي لشهر يناير اليوم
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين.
"نزاهة": التحقيق مع أكثر من 200 متهم وإيقاف 141 مشتبهًا خلال ديسمبر
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر ديسمبر 2023، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 1481جولة رقابية، والتحقيق مع 207 مشتبهين بهم.
التقديم الآن.. وظائف شاغرة في الخطوط السعودية بمرتبات وبدلات تنافسية
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) للعمل في جدة على النحو التالي:
هل يوثر دعم ريف على معاش الضمان الاجتماعي؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن دعم ريف لا يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
اعتبارًا من اليوم.. 10 أيام فقط أمام المنشآت لتبرير تأخر دفع الرواتب
أعلنت "مدد" أنه ابتداءً من اليوم الاثنين 1 يناير 2024م، ستكون مدة تبرير المنشأة على مخالفات برنامج حماية الأجور 10 أيام بدلاً من 30 يومًا من تاريخ رفع ملف حماية الأجور.
جمعية "ترميم": إعادة تأهيل 272 منزلاً في الشرقية و 75 بـ9 مناطق (فيديو)
كشف الأمين العام لجمعية "ترميم"، علي الأسمري، أنه تم إعادة تأهيل 272 منزلًا في الشرقية و75 منزلاً في 9 مناطق.
توضيح لـ "الحج" بشأن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل 1445
أصدرت وزارة الحج العمرة اليوم الاثنين، توضيحًا عاجلًا بشأن موعد قتح التسجيل لحجاج الداخل 1445هـ.
"النقل" تطلق مركز خدمة المستفيدين
أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مركز خدمة المستفيدين (19955) للرد على الاستفسارات واستقبال المقترحات والشكاوى.