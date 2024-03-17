أخبار السعودية.. إجازة عيد الفطر للطلاب والمعلمين وتحذير من الإفطار خارج المنازل في هذه الأيام

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"الهدر الغذائي" في رمضان ظاهرة سنوية.. 8 توصيات لا تفوتك عند الشراء
قال نائب المحافظ في الهيئة العامة للأمن الغذائي سابقًا، زيد الشبانات، إن موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بدأ في العاشر من شعبان 1445هـ.
للطلاب والمعلمين.. كم يتبقى على بداية إجازة عيد الفطر؟
من المقرر أن يحصل المعلمون والطلاب في مختلف مدارس المملكة على إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 1445/9/18هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.
أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة على مكة والمدينة والرياض و10 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
محلل طقس ينصح بالإفطار في المنازل خلال هذه الأيام ويحذر من التقلبات الجوية
حذر محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من حالة من التقلبات الجوية متوقعة على معظم مناطق المملكة.
"إحكام": 9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات
كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة عن 9 طلبات للتعديل الشكلي عند طلب تملك العقارات.
خطوة بخطوة.. تعرف على نتيجة الاعتراض على دفعات حساب المواطن
حدد حساب المواطن، خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراض على الدفعات المالية لبعض المستفيدين.
تحذير من الموارد البشرية: هذا التصرف يمنع صرف الضمان الاجتماعي
اشترطت وزارة الموارد البشرية، الإفصاح عن أي تغييرات قد تطرأ على بيانات المستفيدين من نظام الضمان المطور لاستمرار صرف المعاش.
الأحد 7 رمضان.. أهالي هذه المنطقة أول من يتناولون طعام الإفطار
يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الأحد 7 رمضان، الموافق 17 مارس.