أخبار السعودية.. أول محطة نووية ومصنع للسيارات الكهربائية والإعفاء من الغرامات الضريبية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الطاقة: المملكة تعمل على مشروع بناء أول محطة نووية للطاقة السلمية
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تؤمن بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.
تدشين أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة والوطن العربي
تدشن شركة "لوسد موتورز" أول مصنع من نوعه في العالم العربي، لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، وذلك بعد غد الأربعاء، في موقع المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
ذُكر في القرآن.. جبل جليدي يتوسط الصحراء في جنوب المملكة (صور)
يقع بين عدة جبال أخري، لكنه يختلف عنهم شكلاً وموضوعًا، بألوانه الفريدة ومحتوياته النادرة، إنه جبل الصايرة البيضاء في محافظة بيشة جنوب المملكة.
الزكاة والضريبة: انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات في هذا التوقيت
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى الاستفادة من مهلة مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، قبل انتهائها في 31 من ديسمبر 2023م.
"هيئة النقل" تُعلن انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات
أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات، وسحب المركبات، التي لديها بطاقة تشغيل سارية قبل اعتماد الهوية المعتمدة.
"الموارد": اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين لهذه الوظائف
يعد اختبار القدرات المعرفية أحد الاختبارات العامة التابعة للمركز الوطني للقياس.
الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثين في بريدة
تلقت عمليات القيادة والتحكم بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً إسعافياً، عبر رقم الطواري 997، وذلك عند الساعة 14:19 من مساء أمس، بوجود حادث سير لمقيم باكستاني على طريق البعيثة - الزبيرة شمال المنطقة وعلى بعد 200 كيلومترًا عن مدينة بريدة.
شاهد.. طالب يرفض إجازته المرضية للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني
نشر حساب "الميدان التعليمي" في منصة "إكس"، صورة لما اعتبره يجسد "أروع صور الحب والوفاء"، وذلك لطالب قال إنه رفض إجازته المرضية لمشاركة زملاء مدرسته الاحتفاء باليوم الوطني.