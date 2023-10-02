الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. أهلية الضمان الاجتماعي وحساب المواطن يدعو هؤلاء للتوجه للبنك

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

حساب المواطن يطالب هؤلاء المستفيدين بالتوجه إلى البنك فورًا
أكد حساب المواطن، أن وجود إيقاف خدمات على المستفيدين لايحرمه من الحصول على الدعم. 

مسؤول تأميني: 50% من السيارات في المملكة غير مؤمن عليها
أكد عضو اللجنتين العامة والتنفيذية لشركات التأمين عبد الرحمن صالح العبرة، أن الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة سيكون على الطرق لكل المركبات بشكل مباشر.

تعرف على الحد الأدنى لسن التسجيل في التأمينات
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحد الأدنى لسن التسجيل الإلزامي. 

الضمان الاجتماعي.. خطوات استخراج وثيقة الاعتراض على عدم الأهلية
يستطيع مستفيد الضمان الاجتماعي الاعتراض على عدم أهليته بسبب وجود عقارات متجاوزة للحد الأدنى، وقد وضحت المنصة عبر حسابها على "إكس" خطوات استخراج وثيقة الاعتراض، وهي كالتالي:

استعادة أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها 121 مليون م2 في مكة
أعلنت اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بـإمارة مكة، أنها استعادت أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها  121 مليون م2.

حصار مُحكم.. الأمن يُباغت تجار ومهربي المخدرات في هذه المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

لهذا السبب.. محافظ جدة يُدشن حملة "اعتناء"
دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, في مكتبه اليوم، حملة

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