السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. أمطار غزيرة على 10 مناطق ونتائح القبول بـ "فهد الأمنية"

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

طعن مواطنًا حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة بالرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قائد القوات المشتركة يبحث مع رئيس الأركان اليمني سير العمليات العسكرية
استقبل معالي قائد القوات المشتركة، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، معالي رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود عزيز.

تحذير لـ "الأرصاد" من حالة مطرية قوية على 10 مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد من حالة مطرية قوية ورياح نشطة على الرياض وعدد من مناطق المملكة.

"نيوم" تستثمر 100مليون دولار في صناعة المركبات ذاتية القيادة
أعلن صندوق نيوم للاستثمار، تخصيص 100 مليون دولار للاستثمار، في "بوني إيه آي"، المتخصصة في مجال المركبات ذاتية الذاتية.

إعلان نتائج القبول في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية بـ "فهد الأمنية"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (67) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1445.

هل التسجيل في ساند يوثر على الضمان الاجتماعي المطور؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحصول على دعم ساند لا يؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.

بالتفاصيل.. تعرف على جميع المنافع للمشترك في نظام التأمينات
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن جميع المنافع وحقوق المشترك السعودي في نظام التأمينات الاجتماعية.

لا يُصدق.. مشاهد جوية لسيول المحلاني غرب القصيم
على مدار يومين، جرت اليوم السيول أنهارًا نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على المحلاني غرب منطقة القصيم.

المملكة تُصدر منتجاتها التقنية إلى 35 عميلاً بـ 18 بلدًا
تصدر المملكة منتجها التقني إلى 18 بلداً يقطنها أكثر من 35 ألف عميل اختاروا تلك المنتجات، وذلك حسبما أعلن منتدى التقنية الرقمية 2023.

تحذير من أمانة جدة: 50 ألف ريال غرامة بناء في هذه الحالة
بدأت أمانة محافظة جدة، في تطبيق نظام فرض غرامة 50 ألف ريال على المالك والمقاول المشارك في إنشاء مبنى بدون رخصة بناء.

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