أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض
حددت وزارة الصحة، مراكز الحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بمنطقة الرياض.
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 528 مليون ريال
بعد مضي ثلاثة أسابيع على انطلاقها، سجلت حملة التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 528 مليون ريال.
الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين المملكة وكوستاريكا
التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، بمعالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية كوستاريكا.
طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لزوجة المواطن "غير السعودية" وأرملته ومطلقته، التقدم بطلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين
تبدأ هيئة التأمين، اليوم الخميس، مباشرة أعمالها رسميًا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15 / 8 / 2023م.
بالشرقية.. استمرار تساقط الأمطار بغزارة على حفر الباطن (فيديو)
ما زالت الأمطار تتساقط بغزارة على حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وسط تقلبات جوية وحالة من الطقس غير المستقر.
أنهار جارية.. شاهد سيول الأيدية شمال شرق حائل
بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت فجر اليوم الخميس، السيول كالأنهار بالأيدية نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة شمال شرق منطقة حائل.
شاهد.. كيف حوّلت السيول القوية شمال الزبيرة لبحيرات في حائل؟
بالتزامن مع استمرار الحالة المطرية بالمملكة، جرت السيول كالأنهار شمال الزبيرة نتيجة أمطار متساقطة على منطقة حائل.
رابط التقديم.. مؤسسة مسك توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك"، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
سارع بالتقديم.. “STC” تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض
أعلنت شركة الاتصالات “STC”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: