أخبار السعودية.. أعلى راتب لاستحقاق حساب المواطن ومعاش المطلقات

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أرامكو تقوم ببناء أول توأم رقمي بسلاسل الإمداد في العالم (فيديو)
أعلن نائب رئيس شركة أرامكو للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد، المهندس محمد الشمري، عن بناء أول توأم رقمي في سلاسل الإمداد في العالم.
وزير النقل: المملكة تقفز 8 مراتب عالمية في مناولة الحاويات (فيديو)
كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، م. صالح الجاسر، أن المملكة تشهد قفزة غير مسبوقة في تطور ونمو أعمال النقل والخدمات اللوجستية وفقًا للمؤشرات الدولية المتخصصة.
"العبد الجبار" رئيسًا تنفيذيًا لشركة إعادة التمويل العقاري.. من هو؟
أعلن مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري "SRC"، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، عن قرار تعيين مجيد بن فهد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
37 % من ذوي الإعاقة أتموا دراسة الثانوية والجامعة
يحمل 20% من ذوي الإعاقة مؤهل الثانوية العامة، في حين يحمل 17% منهم الشهادة الجامعية، و16% يحملون مؤهل المرحلة الابتدائية فقط.
هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن
حدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للراتب لشمول المستفيد ببرنامج الدعم.
توضيح مهم من التأمينات للمطلقات بخصوص صرف المعاش
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن للمطلقة الحق في الحصول على راتب المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى.
أعلاها 39.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
بسعة 300 سرير.. تعثر مستشفى الولادة بجازان والأهالي يطالبون "الصحة" بالتحرك
10 سنوات مضت منذ البداية في مشروع مستشفى النساء والولادة بمنطقة جازان، إلا أنه لم يكتمل، وتحول إلى مبنى مهجور غمرته الرمال، واتخذته الحيوانات الضالة والزواحف ملجًا لها.
التقديم غدًا برواتب مجزية.. "أرامكو" تطرح برامج التدريب الجامعي والمهني
كشفت شركة أرامكو، عن تفاصيل التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس.
بالتفاصيل.. استمرار التقديم على وظائف وزارة الطاقة لهؤلاء الخريجين
أعلنت وزارة الطاقة عن أكثر من 60 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلي في مختلف مناطق المملكة.