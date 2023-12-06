أخبار السعودية.. أشهر أساليب الاحتيال على المواطنين و 120ألف ريال تمويل من بنك التنمية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أشهر أساليب الاحتيال على المواطنين من خلال إعلانات جوجل
حذر الخبير التقني، فهد البقمي، من عصابات إجرامية منظمة تتخذ من دول عربية مقرًا لها تستولي على ملايين الريالات من المواطنين السعوديين من خلال إعلانات جوجل.
هل تستحق زوجـة المواطن "غير السعودية" الضمان الاجتماعي؟
من بين الأسئلة التي تُطرح من وقت لآخر، ما يتعلق بأحقية زوجة المواطن "غير السعودية" وأرملته ومطلقته في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
مفاجأة عن "كنية المنزل".. خطوات تعديل بيانات السكن في منصة الدعم بالضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للأفراد والأسر الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال:
غدًا إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي (تفاصيل)
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم إعلان نتائج اختبارات القدرة المعرفية "الورقي" يوم غد الخميس 7 من ديسمبر.
تنبيه مهم بخصوص طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنها تواصل استقبال الطلبات المتعلقة بتصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هــ.
120 ألف ريال يمكنك الحصول عليها الآن من بنك التنمية بهذه الطريقة
يتيح بنك التنمية الاجتماعية، منتجًا تمويليًا موجهًا للمواطنين القادرين على العمل، ويرغبون في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يوفر لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.
خادشة للحياء.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على شخص ارتكب هذه الجريمة
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي.
تساقط أمطار عزيرة على حي الفروسية شرق جدة
استمرارًا للحالة المطرية الخامية لوسم هذا العام، تساقطت أمطار غزيرة اليوم على حي الفروسية شمال شرق محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.