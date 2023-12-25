الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. أسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

خطوط سير وأسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة الحجز
ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في العاصمة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن اكتمال الشبكة الرئيسة لحافلات الرياض.

طريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية وقيمة التكلفة 1445
كشفت شركة الخطوط السعودية، أنها أتاحت إمكانية تغيير الحجز أو إلغائه إلكترونيًا في حال حدوث أي طارئ مع المسافر.

منصة مدرستي.. خطوات إنشاء حساب جديد 1445
يتعين عند استخدام منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم، إنشاء حساب جديد خاص بالمستخدم. 

معلومات لصحتك.. "سعود الطبية" تحذر من الآثار الجانبية لهذه المستحضرات العشبية
 أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أن المستحضرات العشبية ترتبط بشكل وثيق بفصل الشتاء.

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي
قال حساب المواطن، إنه لا يشترط الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي ضمن بيانات الدخل الخاصة بالمستفيدين. 

"الاستثمارات العامة" يُحذّر من انتحال اسم الصندوق لطلب مبالغ أو حوالات مالية
حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن.

شرطة مكة تطيح بشخصين بسبب كاميرا هذا الجهاز
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه تم القبض على شخصين لوقوف أحدهما أمام كاميرا جهاز الرصد الآلي.

إنارة 85% من شوارع المدينة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي
حققت هيئة تطوير المدينة المنورة، نقلة نوعية في استخدام التقنيات في مشروعات الإنارة، من خلال تركيب 82.192 وحدة تحكّم بمصابيح الشوارع.

 

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