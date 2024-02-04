أخبار السعودية.. أسباب نقص مبلغ دعم حساب المواطن وعقد الإيجار قد يحرمك من أهلية الضمان

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً والتي جاء أبرزها كالتالي:
أسباب نقص مبلغ دعم حساب المواطن
ربما يتفاجأ بعض مستفيدي حساب المواطن بنقص مبلغ الدعم، الأمر الذي يدفعهم إلى التساؤل عن أسباب ذلك.
للطلاب من خارج المملكة.. خطوات وشروط الحصول على منحة دراسية مميزة
تقدم وزارة التعليم، منحًا دراسية للطلاب غير السعوديين المتميزين في التخصصات النظرية والعلمية والبحثية للدراسة بالجامعات الحكومية بالمملكة البالغ عددها 27 جامعة.
انتبه.. عقد الإيجار قد يحرمك من أهلية الضمان الاجتماعي في هذه الحالة
كشف حساب الضمان والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أحد أسباب عدم أهلية مقدم الطلب لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
دخلت مرحلة التجارب.. المملكة تكشف عن طائرة "سموم" بإمكانات هائلة (فيديو)
كشف النقاب للمرة الأوى عن الطائرة من دون طيار "سموم"، في نسخة معرض الدفاع العالمي في عام 2022، كأول طائرة استراتيجية من نوعها يجري تصميمها وتطويرها وتصنيعها داخل المملكة.
7 خطوات في 30 ثانية تكفي للاشتراك في منتج "صح"
أوضح مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين محمد المهيزعي، طريقة الاشترك في منتج "صح" للصكوك الحكومية من خلال القنوات الرسمية.
"تعليم مكة" يطلق التصفيات الختامية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم النشاط الطلابي، اليوم الأحد، التصفيات الختامية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى الإدارة لعام 1445هـ.
"قوى": 3 حالات يسقط فيها اسم الموظف من المنشأة
كشفت منصة "قوى"، أن هناك 3 حالات يسقط فيها اسم الموظف من المنشأة.
تبدأ الأربعاء.. خبراء الطقس يحذرون من رياح الصبا على هذه المناطق
حذر خبراء الأرصاد من فوراق حرارية تدفع رياح الصبا نحو عدد من مناطق المملكة.