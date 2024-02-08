أخبار السعودية.. أسباب ارتفاع أسعار البصل بالمملكة والتأخر في إلغاء إيقاف الخدمات

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً.

المملكة تُدين وتستنكر بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان بباكستان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، مما تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.



بيان عاجل من اتحاد الغرف بخصوص ارتفاع أسعار البصل وتوفيره في المملكة

أوضح اتحاد الغرف السعودية أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصرًا على السوق السعودي.



التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما هذه الجريمة

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، توقيع عقوبة الحبس والغرامة على مقيم لاستخدامه السجل التجاري والحساباته البنكية الخاصة بأحد المواطنين.



احتيال وغش وتدليس وتلاعب.. هيئة السوق المالية تحيل مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة مجموعة مستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ على أثر قيامهم بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر مزاد الإغلاق، وذلك عند تداولهم على أسهم (52) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.



تحصل على معاش الضمان الاجتماعي وتريد التقديم على دعم ريف؟.. "الموارد" تجيب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحصول على دعم ريف لا يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، بشرط عدم تجاوز الحد المانع.



هل يحق للمؤجر زيادة قيمة الإيجار بعد السنة الأولى؟ رد حاسم من إيجار

أكد الحساب الرسمي لـ"إيجار" على أنه يجب أن يتم تحديد القيمة الإيجارية عند إبرام أو تجديد العقد باتفاق الأطراف.



غرامة مالية ضخمة.. عقوبة تخريب كاميرات المراقبة الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للمرو أن عقوبة إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية 20 ألف ريال.



ماذا تفعل عند التأخر في إلغاء إيقاف الخدمات رغم عمل المخالصة؟ خبير قانوني يجيب

إيقاف الخدمات هو إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال).



أمطار غزيرة تتساقط على مكة وسط أجواء باردة (فيديو)

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقط مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.