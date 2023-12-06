أجواء باردة.. "الحصيني" يُحذر سكان 5 مناطق من أمطار متفاوتة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، من أمطار متفاوتة مع انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة على مناطق مختلفة من المملكة. اضافة اعلان





أجواء باردة مع انخفاض درجات الحرارة



أمطار متفاوتة على عدد من مناطق المملكة



خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة فجر اليوم الأربعاء الساعة "6" كانت منخفضة، وتم رصد أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا الساحل الغربي، أجواء معتدلة الرياض وبريدة، والمرتفعات الجنوبية تسجل أقل حرارة في مناطق المملكة وهي أقل حرارة تسجلها المدينتين منذ دحول الوسم هذا العام.وأضاف أن حالة السماء فجر اليوم كانت صحوًا بوجه عام، وغائمة جزئيًا وسحب رعدية ممطرة على أجزاء من سواحل مناطق تبوك والمدينة ومكة.وبين أن الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم١٤٤٥هـ، مستمرة اليوم الأربعاء، ومتوقع أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، وفرصة سيول على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة.كما أنه لا يستبعد على أجزاء من منطقة مكة من المملكة تمتد الى أجزاء من فلسطين وسوريا والأردن ولبنان وشمال مصر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة, مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.