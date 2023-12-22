أجواء إيمانية.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على المسجد النبوي

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وسط
أجواء إيمانية، تساقطت مساء اليوم الجمعة، أمطار الرحمة على المسجد النبوي، بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار الرحمة على المسجد النبوي، وسط أجواء إيمانية ودعوات بأن يجعلها الله أمطار خير وبركة ونماء.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 22, 2023
امطار #المسجد_النبوي#المدينة_المنورة
الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
22 ديسمبر 2023 م
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