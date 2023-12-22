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أجواء إيمانية.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على المسجد النبوي

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أمطار الرحمة بالمسجد النبوي
أ أ
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وسط أجواء إيمانية، تساقطت مساء اليوم الجمعة، أمطار الرحمة على المسجد النبوي، بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار الرحمة على المسجد النبوي، وسط أجواء إيمانية ودعوات بأن يجعلها الله أمطار خير وبركة ونماء.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

حالة مطرية مع رياح نشطة على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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