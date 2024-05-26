أثناء تهريبهم في جازان.. ضبط 6 مخالفين متلبسين بـ 70 كيلو جراماً من المواد المخدرة

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قبضت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود
من الجنسية الإثيوبية.
واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط مهربي
المخدراتكما قبض على
مواطن لترويجه 40 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة
الدائر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات المخدروفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط 5 لتهريبهم مادة الحشيش المخدركما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرفي الوقت نفسه، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
الإبلاغ عن مهربي المخدراتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.