الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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أثناء تهريبهم في جازان.. ضبط 6 مخالفين متلبسين بـ 70 كيلو جراماً من المواد المخدرة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
ارشيفية
أ أ
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

ضبط مهربي المخدرات

كما قبض على مواطن لترويجه 40 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات المخدر

وفي وقت سابق،  أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 5 لتهريبهم مادة الحشيش المخدر

كما  قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

في الوقت نفسه، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مهربي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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