أثناء البرد.. الدفاع المدني يدعو لاتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا مهمًا بشأن ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة.





الدفاع المدني يدعو لاتباع إجراءات السلامة



منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بوسائل التدفئة



خطوات المحافظة على سلامة الأطفال



وعلى حسابها بمنصة "إكس"، دعت لاتباع إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة خاصة وسط الأجواء الباردة التي تمر بها مناطق المملكة.وأكد أنها توصي بأن يتم ذلك وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت المديرية العامة ضرورة منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بوسائل التدفئة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وتجنب استخدامها لتسخين الطعام والمشروبات، وتوصيلها بالقابس الجداري مباشرة.وأكدت على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل، من خلال إتباع الإرشادات الآتية:1 - تأمين الموقد.2 - تغطية مقابس الكهرباء.3 - التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية.4 - عدم ترك مصادر الحريق في متناولهم.5 - إبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية.6 - وضع الأدوات الحادة ومواد التنظيف والمواد الكيميائية في مكان بعيد عن متناول الأطفال.7 - عدم ترك الأطفال وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.