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أثر صيام رمضان على الصحة.. إنجاز جديد عالمي جديد لجامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
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حققت جامعة الملك سعود إنجازًا كبيرًا بتصدرها البحث العالمي في مجال صيام رمضان والصحة، وذلك من خلال دراسة بحثية ببليومترية نُشرت في مجلة .اضافة اعلان

تأثير صيام رمضان علىالصحة

وجاءت الدراسة بعنوان "Journal of Religion and Health"، "تحليل علمي لكيفية تأثير أبحاث صيام رمضان على تحقيق هدف التنمية المستدامة الثالث المتعلق بتعزيز الصحة والرفاهية للأفراد: دراسة تحليلية للمنشورات البحثية في هذا المجال".
وأجرى الدراسة لأستاذ أمراض الصدر وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية الجامية أحمد باهمام.

فوائد صيام رمضان

وأظهرت الدراسة، التي تحلل النشر العالمي في هذا المجال المهم، الإسهامات الكبيرة والتأثير الواضح للجامعة، حيث يسلط هذا الإنجاز الضوء على فهم تأثيرات وفوائد الصيام خلال شهر رمضان على الصحة.
 ويُعد البروفيسور السعودي أحمد باهمام، ثاني أكثر باحث نشرًا في هذا المجال على مستوى العالم، خاصة أن أعماله البحثية الواسعة أسهمت بشكل كبير في فهم العالم للعلاقة بين الممارسات الدينية مثل: صيام رمضان، والنتائج الصحية.

تميز جامعة الملك سعود في البحث العملي

وأكد هذا التقرير على تميز باحثي جامعة الملك سعود، ودروهم الرائد في البحث العلمي، الذي يجمع بين ثقافة المجتمع والصحة، ويقدم رؤى ثمينة لملايين المسلمين الذين يصومون رمضان حول العالم.
 وللمزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة المهمة، يمكن زيارة مجلة الدين والصحة على الرابط: (https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-023-01955-9).

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