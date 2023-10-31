أبها بالمقدمة.. تعرف على أعلى المدن تسجيلًا للأمطار بالمملكة

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سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الاثنين، حيث بلغت 19.6 ملم في قرية شعار بمحافظة أبها، و15.0 ملم في الشعف. اضافة اعلان





54 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي.



كميات الأمطار المتساقطة في مناطق المملكة

