أبها بالمقدمة.. تعرف على أعلى المدن تسجيلًا للأمطار بالمملكة

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سجّلت
منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الاثنين، حيث بلغت 19.6 ملم في قرية
شعار بمحافظة أبها، و15.0 ملم في الشعف.
54 محطة
رصد هيدرولوجي ومناخي.
وحسب
تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة،
فقد تم تسجيل ذلك من خلال 54 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي.
وسجّلت خاط المجاردة 11.0 ملم، ورجال ألمع 5.4 ملم، وبللحمر بأبها 5.0 ملم، وتنومة 4.8 ملم، فيما سجّلت صنبة أبو عريش في جازان 13.0 ملم، وصبيا 10.0 ملم، وفرسان 5.2 ملم.
وفي منطقة حائل سجّلت الروضة 7.9 ملم، ومطار حائل 4.5 ملم، وعقدة بحائل 2.9 ملم. وسجّلت البدائع في منطقة القصيم 7.0 ملم، وعنيزة 6.5 ملم، وبريدة 6.0 ملم، والشماسية 5.5 ملم، وكلٌ من الرس، والبكيرية 5.0 ملم، ورياض الخبراء 4.5 ملم.
كميات
الأمطار المتساقطة في مناطق المملكة
وفي
بقية المناطق، سجّلت رنية في مكة المكرمة 6.2 ملم، والهدا في الطائف 1.6 ملم، وفي منطقة
الجوف، سجّلت محطة القطار بدومة الجندل 5.8 ملم، ومطار الجوف 4.3 ملم، ودومة الجندل
2.8 ملم. فيما سجّلت العقيق في منطقة الباحة 5.4 ملم، ومطار الباحة بالعقيق 2.2 ملم.
وسجّلت الزلفي في منطقة الرياض 2.5 ملم، والرويضة بالقويعية 0.6 ملم. وسجّل مطار عرعر في الحدود الشمالية 1.5 ملم.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، يمكن زيارة هذا الرابط (اضغط هنا).