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"أبل" تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين لأول مرة

شركة أبل
شركة "أبل"
أ أ
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أكدت بيانات مؤسسة كاناليس أن شركة آبل استحوذت العام الماضي على أكبر حصة من شحنات الهواتف الذكية في السوق الصينية للمرة الأولى، رغم المنافسة الشديدة من هواوي.اضافة اعلان

حصة "أبل" في الاسواق الصينية بلغت 19%

وأفادت مؤسسة كاناليس التي تعنى بتحليل أسواق التكنولوجيا في العالم إن الحصة السوقية لعملاق التكنولوجيا الأميركي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت 19%.
وجاء الأداء القوي لشركة آبل في الصين العام الماضي بعد تراجع مبيعاتها عام 2022 بسبب تقليص الإنتاج في المصانع الصينية نتيجة سياسة مكافحة كوفيد التي اتبعتها بكين.

التضييق الصيني ضد منتجات "أبل"

ويأتي الأداء القوي أيضا في أعقاب موقف متشدد تجاه الشركة من جانب بكين مع تزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في قطاع التكنولوجيا.
وذكرت تقارير إعلامية العام الماضي أن الموظفين الحكوميين في الصين تلقوا تعليمات بعدم استخدام هواتف آيفون في العمل، على خلفية مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

رئيس "أبل" نتمتع بعلاقات تعايش مع الصين

ونفت الخارجية الصينية في سبتمبر وجود حظر، لكنها قالت إن التقارير كشفت عن "حوادث أمنية تتعلق بهواتف آبل المحمولة".
وخلال زيارة إلى بكين في مارس، قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك إن شركته تتمتع بعلاقة "تعايش" مع الصين.

3 شركات محلية صينية جاءت خلف أبل

وحلت خلف شركة آبل العام الماضي في سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين ثلاث شركات محلية هي "فيفو" و"أوبو" و"أونور".
والشحنات هي الأجهزة التي ترسلها الشركات إلى طرف ثالث ولا تعكس المبيعات المباشرة، لكنها رغم ذلك تعطي مؤشرا على الطلب.

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