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أبشر يوضح آلية التأكد من سداد الرسوم لتجديد الرخصة

ابشر - خدمة التعريف الالكترونية
منصة أبشر
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أوضحت منصة أبشر  آلية التأكد من سداد الرسوم لتجديد الرخصة الخاصة بقيادة السيارات والمركبات، لتفادي أي معوقات أو مشاكل تقنية لتجديد الرخص.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد بشأن آلية التأكد من سداد الرسوم بسبب مشكلة أثناء التسجيل.اضافة اعلان

التأكد من سداد الرسوم


وقال المواطن في شكواه عبر حساب منصة أبشر "السلام عليكم.. أواجه مشكلة في التجديد للرخصة عند الدخول للسداد ، تأتي رسالة تقول إن الرصيد لا يكفي للسداد ، كيف هذا وما الحل؟".
وأجابت منصة أبشر، بقولها: "وعليكم السلام.. أخي الكريم، يمكنك التأكد من الرسوم و السداد عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال حسابك البنكي.. نسعد بتواصلك".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

خطوات التسجيل:


وفيما يخص خطوات التسجيل، أضافت أنه يتم الدخول عبر منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار المرور ثم اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.

حزام الأمان


نصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له .

الالتزام بالحزام:


وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:


1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.
2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة
3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها


حمولة زائدة:
في وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.
وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.


السرعة الزائدة

وتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.
وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.

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