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صحيفة تواصل الالكترونية

"أبشر" تكشف طريقة تعديل معلومات المستخدم عبر الهوية .. و4 خدمات للاستفادة منها

ابشر
أبشر
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كشفت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" عن تفاصيل بشأن خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.

4 خدمات يمكن الحصول عليها:اضافة اعلان


وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:

1- تغيير كلمة المرور 

2- تغيير البريد الإلكتروني 

3- تغيير رقم الجوال 

4- تعديل العنوان

طريقة تنفيذ الخدمة:


وأوضحت أن طريقة تننفيذ الخدمة ما يلي:

1- الدخول إلى منصة أبشر.

2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.

في وقت سابق، قالت"أبشر"، إنها نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي، أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر "أبشر أفراد، وأبشر أعمال.

أبشر تنفذ أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية

وعبر منصة "أبشر أفراد"، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,450,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 87,153 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,933 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و25,874 عملية في خدمة بياناتي، و21,370 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و15,955 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,405 تعريفات بفرد الأسرة، و8,740 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6,890 بطاقة هوية بدل تالف.

إصدار وتجديد 678,320 إقامة و333,090 تأشيرة خروج وعودة

 ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 678,320 إقامة، وإصدار 333,090 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 41,983 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 41,301 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و31,731 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، و27,492 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و14,974 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و10,933 عملية نقل الخدمات، و4,790 إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و1,628 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

إنجازات الأمن العام عبر "أبشر"

 وأنجز الأمن العام عبر "أبشر" 118,122 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و94,869 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و76,941 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و68,999 تجديدًا لرخصة القيادة، و30,300 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و26,256 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و17,043 عملية مبايعة مركبات، و4,842 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و4,638 عملية في خدمات السلاح الناري.
 وأنجزت المنصة خلال شهر ديسمبر الماضي 181,221 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 38,912 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3,214 استفسارًا عامًا عن البصمة.

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