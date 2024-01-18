أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم (فيديو)

أ أ

استعرض الكاتب أحمد العرفج، الملقب بـ"عامل المعرفة"، أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم.





مطالب المعلمين من التعليم اضافة اعلان



وقال عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" على فضائية "روتانا خليجية"، إن هذه المطالب جاءت استنادًا إلى استفتاء أجراه بين الأصدقاء والأهل والمعلمين بشأن أبرز احتياجات المعلمين.وتأتي على رأس تلك المطالب، التي دعا إلى إعادة النظر فيها:

أولاً - النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وهي من القضايا القديمة التي يطرحها المعلمون، معربًا عن ثقته بأن وزارة التعليم تقوم بترتيب معين نظامي مئة في المئة.

ثانيًا - إعادة النظر في ربط العلاوة السنوية للمعلمين بالرخصة المهنية، أسوة بغيرهم من ذوي الوظائف الأخرى بالمملكة.

ثالثًا - تقديم حوافز للمعلم في بيئته التعليمية، لأن المعلم المميز وغير المميز له نفس النصاب، والمعلم الذي يمتلك خبرة 30 سنة والآخر الحديث له نفس النصاب.

رابعًا - أن يكون مدرس المادة قريبًا من التخصص، متعجبًا من إسناد بعض حصص مهارات التفكير النقدي إلى مدرسي الرياضيات، وهم بعيدون عن هذا التخصص.

خامسًا - أن تكون الأولوية في التقديم في المدرسة لأبناء الحي والمعلمين، فلا يُعقل أن يكون الطالب مقيمًا في الشمال ويدرس في الجنوب.

