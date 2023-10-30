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"آيسف 2024" يشعل المنافسة بين 3 آلاف طالب في 16 مدينة

أيسف
منافسات "آيسف" في المناطق
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يتنافس 3 آلاف طالب وطالبة في 16 مدينة، في معارض المناطق التعليمية التي تمثل المرحلة الثانية من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024».اضافة اعلان


تتضمن المعارض 6 مراحل

وتنظم الأولمبياد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم ويتضمن 6 مراحل.
ويتأهل الفائزون فيها لمسابقة ريجينرون الدولية للعلوم والهندسة «آيسف»؛ أكبر المسابقات العلمية العالمية للطلبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.


عرض المشاريع دون تحكيمها

ويتم خلال معارض المناطق التعليمية عرض المشاريع دون تحكيمها في هذه المرحلة، والتي تهدف لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار.
وتقديم التغذية الراجعة للمشاريع المشاركة قبل رفعها إلكترونيًا على موقع موهبة، وانتقالها إلى مرحلة التحكيم الإلكتروني الذي ينتهي في 31 من أكتوبر الجاري، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين.

مراحل الأولمبياد

1ـ تبدأ بتسجيل معلومات الطالب.
2ـ تقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين.
3ـ مرحلة معارض المناطق التعليمية.
4ـ تسجيل معلومات المشروع إلكترونيًا.
5ـ رفعها على موقع موهبة.
6ـ التحكيم الإلكتروني للمشاريع.
7ـ ِإعلان أسماء المرشحين للمعارض.

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