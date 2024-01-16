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آل الشيخ: 163 ألف مسلم جديد بالمملكة في 2023 (فيديو)

الشؤون الإسلامية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
أ أ
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قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن عدد الداخلين في الإسلام خلال عام 2023 وصل إلى 163.359 شخصًا.

وأكد أنه خلال السنوات الماضية، دخل أكثر من 347 ألف شخص في الإسلام بحمد الله تعالى.

وأضاف آل الشيخ أن هذا ما نعلمه من خلال الجمعيات، ومن خلال الجاليات والمترجمين التابعين للوزارة والدعاة الأجانب.

تابع تصريحات وزير الأوقاف عن عدد من أعلنوا إسلامهم في المملكة في عام 2023 من الفيديو التالي (من الدقيقة 47.45 إلى 48.30)

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أعداد المسلمين الجدد بالسعودية

وأنهى عبدالله المديفر، مقدم برنامج "في الصورة" على فضائية "روتانا خليجية"، المقابلة التي أجراها مع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وأذيعت مساء أمس، بالقول: "انقلوا عن وزير الشؤون الإسلامية أنه يقول "163 ألف مسلم جديد بالسعودية في عام 2023".
ويكثف منسوبو وزارة الشؤون الإسلامية من جهودهم في مجال الدعوة عن طريق الجولات الميدانية على الشركات والمؤسسات المختلفة بالمملكة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام.

وسائل الدعوة إلى الإسلام 

وتتنوع سبل الدعوة للإسلام، ما بين محاضرات وكلمات إرشادية، ودروس وندوات علمية، وورش عمل ومبادرات وجولات دعوية في عدة مناشط ومواسم، حيث يتحرك الدعاة الذين يتحدثون بلغات مختلفة في عدد من الميادين تشمل الشركات والمستشفيات وأماكن تجمع العمالة الوافدة والمناطق السياحية. 
وتباشر الوزارة استقبال وإنهاء الإجراءات والوثائق الخاصة بالمسلمين الجدد، والعناية بهم وتشجيعهم وتزويدهم بالكتب والأشرطة وتراجم معاني القرآن الكريم بلغاتهم.

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