آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح منازل إسكان الحجاج بالمدينة

حددت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة، آخر موعد لاستقبال طلبات التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج
وقالت اللجنة، إن آخر موعد لاستقبال طلبات التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج هو نهاية شهر رجب 1445.
ودعت، الملاك الراغبين بالحصول على التصاريح إلى سرعة مراجعة اللجنة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توافرها، لاستكمال إجراءات إصدار التصريح.
#المدينة_أمانة |— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) January 23, 2024
تعلن لجنة #إسكان_الحجاج في
#المدينة_المنورة بأن نهاية شهر
رجب لعام 1445هـ هو آخر موعد
لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج. pic.twitter.com/x0pu9y5kh9