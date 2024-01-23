آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح منازل إسكان الحجاج بالمدينة

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حددت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة، آخر موعد لاستقبال طلبات التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج اضافة اعلان

وقالت اللجنة، إن آخر موعد لاستقبال طلبات التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج هو نهاية شهر رجب 1445.

ودعت، الملاك الراغبين بالحصول على التصاريح إلى سرعة مراجعة اللجنة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توافرها، لاستكمال إجراءات إصدار التصريح.

