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7300 شهيد و 19 ألف مصاب.. فلسطين تُطالب بتدخل فوري لوقف حرب غزة

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غزة الآن
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب على قطاع غزة، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة على قطاع غزة.اضافة اعلان
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم - إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال- المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي.

فلسطين تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال

 ودعت جميع الدول إلى التقيد بالقرار واتخاذ بكل ما يلزم من إجراءات وفق القوانين الدولية لمساءلة -إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال-، وفرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها واحترامها لقرار الإجماع الدولي.

تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر

وأكدت أن هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة

ومساء أمس الجمعة، دعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تقديم المساعدات دون عوائق

ورحبت فلسطين بالتأييد الساحق لقرار الجمعية العامة الداعي إلى حماية الشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل عليه في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يدعو بشكل قاطع إلى هدنة إنسانية فورية وتقديم المساعدات دون عوائق.

7300 شهيد ونحو 19 ألف مصاب

ويأتي هذا في وقت كشفت فيه وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب في غزة؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة أكثر من ألفين فلسطيني.

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