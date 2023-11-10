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51 دولة في الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

الامم المتحدة
الأمم المتحدة
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أطلقت أكثر من 51 دولة عضواً في الأمم المتحدة، نداءً لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وممارسة المجتمع الدولي لأقصى درجات الضغط لضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية الطارئة.اضافة اعلان
وطالبوا باستعادة الضروريات الأساسية للحياة كالغذاء والماء والوقود والكهرباء للسكان الفلسطينيين في غزة.

إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين

 ووجهت الدول خلال مؤتمر صحفي، دعوة إلى إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين السياسيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المرافق المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة الملاجئ الآمنة التابعة للأمم المتحدة، والتي تشمل الأونروا.
 ودعت الدول إلى وضع حد للترحيل القسري الذي تقوم به إسرائيل للفلسطينيين داخل قطاع غزة، ومنها حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة إسرائيل بالسماح للجنة الدولية للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
 من جانبه، قال المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشة: في شهر واحد استشهد أكثر من 11 ألف فلسطيني , 75% منهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما أصيب أكثر من 26 ألف فلسطيني.

توقف المستشفيات عن العمل في غزة

 وقال نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان سفير المالديف عاصم أحمد: إن المستشفيات توقفت عن العمل في غزة، وأغلق مستشفى السرطان الوحيد أبوابه وقصفت المستشفيات الأخرى، وانقطع الوقود والكهرباء عن السكان المدنيين.
 وأضاف أن أكثر من 88 من عاملي الإغاثة وموظفي الأونروا قتلوا خلال القصف الإسرائيلي، حيث تم استهداف سيارات الإسعاف والمدارس والكنائس والمساجد وتدمير 45% من في قطاع غزة، داعياً إلى احترام القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني.

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