31.646 شهيدًا.. الجفاف يحصد أرواح 28 طفلاً في غزة

أ أ

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 163 على التوالي إلى 31.646 شهيداً، والجرحى إلى نحو 73.676 جريحاً؛ ومعظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 92 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 130 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.





الهلال الأحمر: الجفاف يحصد أرواح 28 طفلاً



اعتقل 7630 فلسطينياً في الضفة الغربية



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد، أن 28 طفلاً في قطاع غزة توفوا نتيجة الجفاف وسوء التغذية، محذراً من وفاة العديد من الأطفال في ظل حالة الجوع والجفاف، بسبب مواصلة الاحتلال تجاهل نداءات الاستغاثة من المنظمات الدولية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني بفتح ممرات إنسانية عاجلة ونقل المساعدات خاصة إلى شمال قطاع غزة، حيث يحاصر الجوع والجفاف عشرات آلاف الفلسطينيين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوضع الإنساني في عموم مناطق قطاع غزة كارثي.في الوقت نفسه، وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 7630 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينياً اليوم خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية خاصة مدينة الخليل، مبينة أن من بين المعتقلين أطفال ونساء وأسرى محررون، ترافقت حملة الاعتقالات مع مداهمات لمنازل الفلسطينيين وتكسير وتخريب محتوياتها.