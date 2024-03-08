3 قتلى وجرحى.. شاهد لحظة انهيار مبنى سكني بدولة عربية

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء انهيار مبنى سكني بمنطقة الورديان بمدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، على ما أفادت وسائل إعلام مصرية.





تفاصيل الحادث



العقار بناء قديم



وفي التفاصيل، فقد تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بـ"انهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غربي المحافظة، ووجود أشخاص تحت الأنقاض".وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لمباشرة عملية الإنقاذ وإجلاء الضحايا.وتم انتشال جثث 3 أشخاص من تحت الانقاض، بالإضافة إلى إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأظهرت التفاصيل حول الحادث أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وقد تعرض للانهيار حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن انهيار العقار أسفر عن مصرع اثنين من السكان، تم انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جار البحث عنهم.