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150 دولة نجحت في خفض استهلاك التبغ.. والصحة العالمية: التدخين يقتل 8 ملايين سنويا

التبغ الرطب
التبغ
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كشف تقرير جديد لمنظّمة الصحة العالمية أنّ عدد البالغين الذين من مدخني التبغ في جميع أنحاء العالم انخفض بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

شخص من كل 5 بالغين يتناول التبغ:اضافة اعلان


ويتناول التقرير اتجاهات انتشار التدخين بين عامي (2000 - 2030) إذ أفاد بأنه في عام 2022 كان ما يقرب من شخص من كل خمسة بالغين في العالم يدخّن أو يستهلك مشتقات التبغ، مقارنة بواحد من كل ثلاثة في مطلع الألفية الثالثة.

وتشير البيانات إلى أن 150 دولة نجحت في خفض استهلاك التبغ على أراضيها، ولكن على الرغم من انخفاض معدلات التدخين في معظم البلدان، حذرت المنظمة من أنّ الوفيات المرتبطة بالتبغ من المتوقع أن تظل مرتفعة في السنوات المقبلة.

كما توضح إحصاءات المنظمة أنّ التدخين يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص كل عام، بما في ذلك حوالي 1,3 مليون من غير المدخنين بسبب تعرضهم للتدخين السلبي.

ويؤكد التقرير أنّ الفترة الفاصلة بين تنفيذ تدابير مكافحة التبغ الصارمة وانخفاض عدد الوفيات الناجمة عن التدخين تقرب من ثلاثين عاماً.

استمرار عدد المدخنين في الانخفاض:


ورغم استمرار عدد المدخنين في الانخفاض، فإنّ تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنّ هدف خفض استهلاك التبغ بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025 لا يمكن تحقيقه.

ويُتوقع أن تحقق 56 دولة هذا الهدف، بما فيها البرازيل التي تمكنت بالفعل من خفض استهلاكها للتبغ بنسبة 35% منذ عام 2010.

ومع ذلك، بشكل عام، فإنّ العالم يسير على الطريق الصحيح لتقليل استهلاك التبغ بمقدار الربع خلال الفترة الممتدة من 2010 حتى 2025، حسب تقديرات معدّي التقرير.

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