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15 درجة تحت الصفر.. موجة صقيع الأسوأ منذ 14 عاما تتسبب في غلق 100 مدرسة بهذه الدولة

صقيع
صقيع بريطانيا
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تسببت موجة صقيع غير مسبوقة في بريطانيا في غلق 100 مدرسة وتعطل حركة المرور بسبب وصول درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

موجة برد غير مسبوقة في لندن:اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي نشرتها  صحيفة  "الجارديان" البريطانية، فإن الأرصاد الجوية في بريطانيا تتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع إلى ما دون الصفر في أغلب أنحاء البلاد.
 كما ستغطي الثلوج معظم أنحاء بريطانيا خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب موجة برد قادمة من القطب الشمالي.

وأضافت الصحيفة أنه أغلق بالفعل أكثر من 100 مدرسة في مقاطعة اسكتلندا، وواجه السائقون ظروفاً صعبة في جميع أنحاء شمال غربي إنجلترا، حيث أثرت موجة البرد على حركة المرور وعطلت السير.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية أن "موجة القطب الشمالي تحركت جنوباً في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعل درجات الحرارة أقل بمقدار 5 إلى 6 درجات مئوية عن المعدل المعتاد.

أيضا بينّت السلطات إن آخر مرة شهدت فيها بريطانيا انخفاضاً في درجات الحرارة إلى هذا الحد كانت في يناير من العام 2010، عندما سجلت درجات حرارة وصلت حتى 22.3 درجة مئوية تحت الصفر.
فيما توقع خبراء الأرصاد أن تصل درجات الحرارة في بعض الأجزاء المغطاة بالثلوج في اسكتلندا إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر خلال الليل، ليتم بذلك تسجيل أبرد ليلة في شهر يناير منذ 14 عاماً.

غلق مطارات أوربية:

وأمس الأربعاء أعلن مطار أوسلو تعليق الملاحة الجوية جراء تساقط الثلوج الكثيفة التي تسببت في تعطيل حركة النقل في أنحاء إسكندينافيا.

وأصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو، فيما ألغيت معظم رحلات الحافلات وإغلاق مسارات القطارات في مناطق واسعة من شرق النرويج.

شلل بالسويد وألمانيا:

وفي السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب بزحمة سير على العديد من الطرق الرئيسية.

وفي ألمانيا أدت التحذيرات بشأن تساقط الثلوج بغزارة والأمطار الجليدية إلى إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة في مطار فرانكفورت، فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية.
كما حذر مطار ميونيخ من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.

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