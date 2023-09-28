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صحيفة تواصل الالكترونية

15 حالة طلاق يوميا بدولة خليجية (تفاصيل)

زيادة حالات الطلاق في المملكة
حالات طلاق
أ أ
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كشفت إحصائية حديثة في الكويت أن هناك 15 حالة طلاق يومياً في النصف الأول من العام الحالي، بحسب "القبس".

المحاكم الكويتية

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وقال مصدر إن المحاكم الكويتية شهدت 100 حالة طلاق لأزواج لم يستمر ارتباط طرفيها أسبوعاً واحداً من عمر الزواج، إضافة إلى 40 حالة شهدت طلاقاً قبل الدخول خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح المصدر أن وقوع الطلاق في هذه المدة القصيرة ينم عن خلل كبير في طريقة الارتباط، ويكشف عن خلل في مفاهيم تكوين الأسرة، وبناء نواة لمجتمع مستقر مستقبلاً.

دراسة الظاهرة



وأوضح أن اتخاذ قرار التراجع بعد الارتباط سريعاً وبهذه السهولة يحتاج إلى تحرك من الجهات المعنية؛ لدراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول لها، حماية للمجتمع.

ولفت المصدر إلى دعاوى طلاق بدواعي استحالة العشرة، لكن في الواقع لا أسباب مقنعة للطلاق، وهو ما يحذر منه بعض القانونيين من أنه يعكس مفهوماً خطأً عن الحرية لدى الشباب.

المستوى التعليمي



وفي ما يخص المستوى التعليمي ودوره في زيادة نسبة الطلاق أو في انخفاضها، أوضح المصدر أن أرقام الإحصاءات تنفي ارتباط المستوى التعليمي بالانفصال.

وأشار إلى أن المؤهلات الجامعية هي الأعلى ارتباطاً وانفصالاً في الوقت ذاته.

وكشف المصدر عن أنه من واقع المحاكم، فإن بعض حالات الانفصال في الأسبوع الأول أفصحت عن السبب بأنه تبين أن الطرف الآخر يتعاطى مؤثرات عقلية أو علاجات نفسية، ما دفع إلى اتخاذ قرار الانفصال.

 

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